Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении закона о СМИ

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", сообщает БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Он направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации.

Документ разработан с учетом правоприменительной практики в целях приведения закона "О средствах массовой информации" в соответствие с нормами обновленной Конституции Республики Беларусь и устранения противоречий с другими законодательными актами, затрагивающими правоотношения в информационной сфере.

В проекте закона, в частности, предлагается определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев, расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору, детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации.

Документом уточняется порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Беларуси, закрепляется возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.

Проект закона прошел все необходимые процедуры для рассмотрения Палатой представителей. Поступившие замечания и предложения не носят концептуального характера и будут урегулированы при подготовке законопроекта для рассмотрения во втором чтении.