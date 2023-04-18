3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении закона о СМИ
Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", сообщает БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Он направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации.
Документ разработан с учетом правоприменительной практики в целях приведения закона "О средствах массовой информации" в соответствие с нормами обновленной Конституции Республики Беларусь и устранения противоречий с другими законодательными актами, затрагивающими правоотношения в информационной сфере.
В проекте закона, в частности, предлагается определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев, расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору, детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации.
Документом уточняется порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Беларуси, закрепляется возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.
Проект закона прошел все необходимые процедуры для рассмотрения Палатой представителей. Поступившие замечания и предложения не носят концептуального характера и будут урегулированы при подготовке законопроекта для рассмотрения во втором чтении.
Фото:БЕЛТА
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все