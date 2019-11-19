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Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета-2020
Палата представителей сегодня рассмотрит в первом чтении проект бюджета на следующий год. Всего в повестку включено 17 законопроектов. Второе чтение предстоит поправкам в законы об охране труда, о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров.
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