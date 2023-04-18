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Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Россией по отработавшему ядерному топливу
Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом", сообщает БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 7 марта. Он разработан в целях ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством России о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, подписанного в Сочи 21 ноября 2022 года.
Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Республику Беларусь радиоактивных отходов. Под облученными тепловыводящими сборками ядерных реакторов понимаются тепловыделяющие сборки российского производства, облученные в ядерном ректоре атомной станции, сооруженной на территории Республики Беларусь, и извлеченные из него, содержащие ядерное топливо.
Для осуществления сотрудничества в рамках соглашения потребуется получение лицензий (разрешений). В соответствии с соглашением компетентными органами являются: от Беларуси - Министерство энергетики, от России - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
Компетентные органы назначают соответствующие уполномоченные организации. Соглашением предусматривается, что в целях осуществления перевозки облученных тепловыделяющих сборок и их последующей переработки заключаются договоры (контракты) между уполномоченными организациями. В частности, в названных договорах (контрактах) определяется объем сотрудничества, права и обязанности уполномоченных и привлекаемых организаций и другие условия сотрудничества.
В соответствии с соглашением компетентный орган Беларуси наделяется полномочиями в порядке, определенном законодательством Беларуси, принимать решения о вывозе каждой партии облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию с последующим возвратом в Беларусь радиоактивных отходов.
Фото:БЕЛТА
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