Динамика преступности, защита законных прав людей, общественно-политическая обстановка - темы совещания у Лукашенко

Общественно-политическая обстановка и состояние преступности в стране. Особое внимание фактам террора. Сегодня такие темы на повестке у главы государства.

Если в целом, все это - защита законных прав и интересов наших людей. Один из ракурсов обсуждения - что делать с теми, кто еще вчера выступал против государства, покинул страну, а сегодня раскаялся и боится вернуться обратно? В 2020 году многие были втянуты в политические игры по глупости - это факт. И нынешний разговор - ответ на запрос общества. Обращения от таких людей поступают и в органы власти, и лично белорусскому лидеру. Поэтому Администрации Президента было поручено с участием общественности предложить механизм решения таких вопросов.

Президент отметил, что судьба военных и госслужащих, с одной стороны, - жестко реагировать, защищая страну и правопорядок, но в то же время не исходить из личного, а, следуя государственным интересам, где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно.

"Я уже в храме говорил: нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Поэтому поручал Администрации с участием общественности данный вопрос проработать и предложить механизм возможного решения (речь о возвращении на родину тех, кто уехал за рубеж после событий в Беларуси 2020 года. - прим.). Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу", - сказал Александр Лукашенко.

"Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границы и будут, как у нас принято говорить, "ябатьками" еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает", - отметил белорусский лидер.

Впереди серьезная работа. Задача - четко определить тех, кто действительно пересмотрел свои взгляды.

Справедливый механизм

Задача - четко определить тех, кто действительно пересмотрел свои взгляды. Над этим будет работать межведомственная комиссия, которую возглавит генеральный прокурор. В ее составе также представители общественности, депутатского корпуса и должностные лица. Уже разрабатывается соответствующий проект указа Президента. Глава государства поручил подготовить документ в кратчайшие сроки. Обратиться в комиссию можно будет в любой удобной форме (подробности также будут скоро опубликованы). Основное требование Президента - дать людям шанс.



Дать людям шанс

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:



Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому в первую очередь они должны к нам обратиться. Мы этому человеку должны сказать: к вам нет претензий, можете спокойно вернуться в страну и жить спокойной жизнью. Это одна категория лиц. Другая категория - которые сами четко знают либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть. Мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим: вы совершили такие вот преступления или подозреваетесь, обвиняетесь, есть такие правовые механизмы. В случае раскаяния, например, обратиться через помилование, другие способы. Все в рамках закона.

Президент потребовал привести в порядок дороги в Минске

Президент затронул и другие, в частности, социальные темы. Обратил внимание на плохое качество дорог в Минске и потребовал оперативно решить эту проблему. На состояние транспортных артерий, конечно, оказывают влияние сложные климатические условия, но есть и другие факторы, на которые можно и нужно влиять.

"Я поручил вчера службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один: на тройку, - обратил внимание глава государства. - За сутки люди сделали вывод: терпимо, но работать надо". В этой связи Александр Лукашенко дал поручение председателю Совета Республики Наталье Кочановой и министру внутренних дел Ивану Кубракову разобраться с проблемой и привести в порядок дороги. "Что меня удивило - у вас в городе Минске полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! За сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах, - подчеркнул Президент. - Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться".