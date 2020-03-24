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Дипфейки - медиаинструмент в политической борьбе

Дипфейки - медиаинструмент в политической борьбе

Атака дипфейков на нашуреальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда нейросеть "приклеила" лица актеров, политикови других известных персон.

Дипфейки - сравнительно новыймедиаинструменте, используемый и в политической борьбе.Почему искусственный интеллект уже сегодня способен заменить человека, насколько рынок финансов зависит от цифровой подделки, и главное - есть ли способ уберечь себя от фальшивых лиц? Тема горячая и серьезная. О ней понятным языком - в "Понятной политике".


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