Дипфейки - медиаинструмент в политической борьбе

Атака дипфейков на нашуреальность. В Интернете более 14 000 поддельных видеороликов, которые посмотрели минимум 134 млн. раз. 96 % - это фильмы для взрослых, куда нейросеть "приклеила" лица актеров, политикови других известных персон.



Дипфейки - сравнительно новыймедиаинструменте, используемый и в политической борьбе.Почему искусственный интеллект уже сегодня способен заменить человека, насколько рынок финансов зависит от цифровой подделки, и главное - есть ли способ уберечь себя от фальшивых лиц? Тема горячая и серьезная. О ней понятным языком - в "Понятной политике".





