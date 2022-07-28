Дипломат Есин призвал Японию не подкладывать белорусам санкционный яд

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин 27 июля встретился с депутатом Палаты представителей парламента Японии, руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония - Беларусь" Хиромити Ватанабэ. Об этом сообщаетБелТА.

Посол поблагодарил японского парламентария за многолетнюю деятельность по расширению двустороннего межпарламентского диалога, а также взаимодействия в сферах торговли, культуры, спорта и молодежного обмена.

"Дипломат призвал японскую сторону не подкладывать белорусам санкционный яд и смотреть на Беларусь своими, а не чужими глазами", - отметили в посольстве нашего государства.

Со своей стороны парламентарий высоко оценил деятельность белорусского посольства по развитию двустороннего межрегионального сотрудничества и реализации ряда совместных проектов.