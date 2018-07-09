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Дипломаты, представляющие Беларусь за рубежом, приехали в Минск на ежегодное обучение
Дипломаты, представляющие Беларусь за рубежом, сверяют часы и планируют работу на ближайшее время. Сегодня руководители дипмиссий и консульских учреждений приехали в Минск на ежегодное обучение. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, программа получилась максимально насыщенной и конкретной.
"Нынешняя учеба спланирована, исходя из специфики ситуации, исходя из той меняющийся обстановки: и экономической, и политической, и геополитической, - и исходя из тех задач, которые поставил Глава государства перед дипломатическим корпусом нашей страны. Поэтому в этот раз запланирован ряд встреч с ведущими предприятиями-экспортерами, и с учетом того что в следующем году у нас будут проходить ІІ Европейские игры, мы уделим внимание развитию туристической сферы в нашей стране, теме задействования нашего дипломатического потенциала в реализации этой идеи".
Владимир Макей отметил, что за Минском закрепилось реноме площадки, содействующей развитию интеграционных процессов, урегулированию региональных конфликтов. По словам главы МИД, это ответственный статус, который позволяет многим партнерам по-новому взглянуть на Беларусь.
"У нас отношения с ООН развиваются весьма успешно. И на протяжении многих лет. Беларусь очень известна в штаб-квартире ООН своими идеями и инициативами, которые выдвигал Президент Беларуси. В частности, Беларусь является главным координатором программы действий, которая связана с борьбой с торговлей людьми. И эта инициатива, которая была выдвинута нашим Президентом на одном из саммитов много лет назад. С тех пор Беларусь стала одним из узнаваемых членов ООН. В последнее время активно обсуждается реализация каких-то миротворческих инициатив, то, что мы условно называем Хельсинки-2".
Занятия для дипломатов будут проходить на протяжении недели, но в аудиториях Академии управления они проведут всего два дня. Минские семинары предполагают решение практических задач. Запланированы деловые встречи с руководством отраслевых министерств и организаций по линии Торгово-промышленной палаты по продвижению продукции машиностроительного, нефтехимического, агропромышленного, деревообрабатывающего комплексов, фармацевтической продукции, деятельности индустриального парка "Великий камень".
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