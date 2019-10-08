ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Директор института Европы РАН Алексей Громыко поделился мнением о "Минском диалоге"

В эти минуты в столице стартует второй день "Минского диалога". Ключевым событием форума сегодня станет пленарная сессия высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Накануне эксперты, политики, дипломаты более чем из 60-ти государств сообща решали, как быть с вызовами и угрозами современности.

Об итогах дня первого и чего ждать от дня второго, расскажет наш корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все