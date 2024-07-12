Диверсификация экспорта, поставки в страны дальней дуги - какие вопросы Беларусь сможет решить через ШОС

Инициативы, озвученные президентом Беларуси на саммите глав государств ШОС в прошлом году в Нью-Дели, концентрированно и комплексно отобразили всю повестку организации. По сути Беларусь предложила семь точек роста и развития ШОС на ближайшую перспективу. Например, противодействие информационным войнам и фейкам, угрозам в киберпространстве. Это сегодня актуальная проблема для всего пространства ШОС, как и тема Большого евразийского партнерства, которая перекликается с давней инициативой главы белорусского государства об "интеграции интеграций". Данная инициатива уникальна, на наш взгляд. Она предполагает синергию потенциала ШОС с аналогичными дружественными межгосударственными объединениями: ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС. Большинство же стран-членов ШОС находятся одновременно во всех этих блоках. И вот синергия их потенциалов способна кратно усилить все евразийское пространство, весь евразийский континент.

Юрий Ярмолинский, аналитик БИСИ