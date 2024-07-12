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Диверсификация экспорта, поставки в страны дальней дуги - какие вопросы Беларусь сможет решить через ШОС
К членству в ШОС Беларусь шла почти 10 лет. Статус наблюдателя страна получила в 2015 году. И вот стала полноправным членом ШОС. Соответствующие решения были зафиксированы на саммите в Астане.
Сотрудничество на такой площадке - это серьезные перспективы как в политической, так и торгово-экономической сфере. К тому же с ключевыми игроками у белорусов отличные отношения.
ШОС объединяет более 3 млрд человек - огромный рынок. Диверсификация экспорта, поставки в страны дальней дуги - все это Беларусь сможет решить через ШОС.
Экономика во многом зависима от логистики. Ее Запад пытается подорвать санкциями. Но выстроить свои цепочки среди друзей и партнеров вполне реально. Масштаб организации сам намекает на это.
Все эти годы Беларусь в организации вовсе не отбывала номер и старалась двигать интеграцию ШОС вперед. Мы регулярно выступали донором идей, инициатив и проектов в разных сферах.
Инициативы, озвученные президентом Беларуси на саммите глав государств ШОС в прошлом году в Нью-Дели, концентрированно и комплексно отобразили всю повестку организации. По сути Беларусь предложила семь точек роста и развития ШОС на ближайшую перспективу. Например, противодействие информационным войнам и фейкам, угрозам в киберпространстве. Это сегодня актуальная проблема для всего пространства ШОС, как и тема Большого евразийского партнерства, которая перекликается с давней инициативой главы белорусского государства об "интеграции интеграций". Данная инициатива уникальна, на наш взгляд. Она предполагает синергию потенциала ШОС с аналогичными дружественными межгосударственными объединениями: ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС. Большинство же стран-членов ШОС находятся одновременно во всех этих блоках. И вот синергия их потенциалов способна кратно усилить все евразийское пространство, весь евразийский континент.
Эксперты предлагают странам ШОС и вовсе задуматься о создании своей валюты. Новой расчетной единицы, которая бы использовалась исключительно в международных отношениях, была бы устойчивой, прозрачной и защищенной от разного рода санкций. Процесс, разумеется, долгий и непростой. Пока же на саммите в Астане российский лидер Владимир Путин еще раз напомнил и о предложении России заняться созданием собственного расчетно-платежного механизма ШОС.
Почему ШОС - ШОК для Запада. Организация взаимного уважения привлекает все больше партнеров. Какова выгода Минска в этой организации и в каких проектах теперь Беларусь сможет полноправно участвовать, смотрите в "Понятной политике".
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