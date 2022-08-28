Для чего Польша разваливает ЕС, и на территории каких государств претендуют "паны" - разбираемся в "Скриншоте"

Продолжительное время польские элиты смиренно смотрели в рот спикерам, стоящим за высокой трибуной в Брюсселе и Берлине. Все это длилось до тех пор, пока в Варшаву поступали внушительные дотации.

На протяжении долгого времени из Польши делали восточную витрину Евросоюза. После того как англичанка "покинула чат", общая копилка существенно похудела, а вместе с ней сократились и дотации. Сидеть на голодном пайке или, что еще страшнее, отсыпать из собственной миски благополучия в мешок Евросоюза пригретая некогда на груди "гиена Европы" оказалась не готова.

В Варшаве сдули пыль с книжной полки и начали перечитывать руководство Пилсудского по действиям в любой непонятной ситуации. Основной проблемой на пути построения собственной империи в центре Европы стало членство в Евросоюзе. Польский сепаратизм по отношению к опустевшей кормушке начал проявляться в придании национальному законодательству приоритета над общими законами Евросоюза. Простые поляки смекнули, к чему все идет, и начали массовые протесты против выхода из союза.

Для чего мы встретились сегодня? Псевдосуд. Группа лиц, переодетых в судейские мантии, по приказу лидера партии, в нарушение Конституции, решила вывести Польшу из ЕС. Вот что по этому поводу сказал председатель партии "Гражданская платформа" Дональд Туск

Хлопнуть брюссельской дверью по-английски у панства не получилось. Слишком высокая лояльность населения к членству в Евросоюзе не позволяет режиму Дуды-Моравецкого вести поляков в туманное имперское будущее.

"Вспомнить все и додумать нужное" - так можно охарактеризовать кампанию по дискредитации Евросоюза и Германии. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что у Польши "украли" финансирование и политики Германии "сыграли ведущую роль в этом ограблении". Речь идет о заблокированном доступе к фонду восстановления после пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что если Еврокомиссия не выделит 35 млрд евро на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен.





Правящая партия "Право и справедливость" ориентируется прежде всего на Вашингтон и видит там источник своих доходов и карьерных амбиций. А вторая партия - "Гражданская платформа" - больше ориентируется на Берлин и на все эти брюссельские механизмы (опять же, с целью получения денег и карьерных повышений). Между ними идет постоянная борьба, чтобы уничтожить внутренних оппонентов. Сейчас "ПиС" именно этим и занимается, уничтожая имидж, образ Брюсселя и Берлина. Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов

В Польше активно демонизируют Германию, для поляков формируют образ соседа-угнетателя. Этакая Россия на минималках. В интервью Gazeta Polska председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил, что Германия имеет виды на свои бывшие земли, которые отошли Польше по решению, принятому на Потсдамской конференции. В Польше их называют "возвращенные земли", или "немецкая Польша".

Паны педалируют тему исторической конфронтации с Германией. Постоянно поднимается вопрос о том, что Германия должна заплатить репарации за ущерб во время Второй мировой войны. При этом в Берлине крутят пальцем у виска и ссылаются на отказ Польши от репараций в 1953 году. В Варшаве не унывают и поднимают ставки.

Факт На польском участке реки Одер было сброшено неизвестное вещество, в результате чего в Германии произошла экологическая катастрофа. Вдоль реки было найдено 10 т мертвой рыбы.

Мы видим, что Польша пытается играть на том, чтобы стать в данном случае неким политическим центром силы, пытаясь заводить союз с Украиной и играя в рамках русофобской политики в Восточной Европе в качестве главного противника России, пытаясь объединить в рамках "Междуморья" страны Балтии, Украину под своим контролем, под своей властью. Алексей Беляев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ

Чтобы заместить собой Германию последователям диктатора Пилсудского не достаточно желания и переформатирования собственных граждан. Польша формирует круг сателлитов, пытаясь изо всех сил подсадить их на газовую иглу. Для этого был построен местечковый аналог "Северного потока".

Факт Газопровод GIPL должен позволить Польше наладить поставки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию закупаемого сжиженного природного газа из США и Норвегии. 26 августа состоялось открытие аналогичного газопровода из Польши в Словакию.

То есть пока в Германии катают шарики по столу, поляки полным ходом строят свою инфраструктуру и не забывают про конкурентов. Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток - 2".

Они видели себя хабом американского сжиженного газа - и тут вдруг труба. Я помню, когда они там протестовали, говоря, что эта труба будет мешать проходить кораблям. Труба залегает на глубине 80 м. Где у вас такой корабль? Вы подводными лодками там собрались ходить? По дну бороздить или как? Вальдемар Гердт, немецкий политик