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Для освещения Высшего госсовета Союзного государства аккредитовано более сотни представителей СМИ
Во Дворце Независимости идут последние приготовления к заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Оно начнется в ближайшие часы. Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений.
Чего ждать от встречи, знает наш политический обозреватель Наталья Бреус (прямое включение).
О том, что встреча президентов скоро начнется, можно понять по веренице журналистов, которые уже прибывают во Дворец Независимости. Для освещения переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина и Высшего госсовета Союзного государства аккредитовано более сотни представителей СМИ.
Какими бы напряженными впоследствии ни были переговоры, они всегда начинаются с крепкого рукопожатия. Обменяться таким приветствием по традиции политики смогут вот на этом месте - на фоне флагов стран. В этот стартовый момент под прицелом фото- и телекамер все нюансы встречи. По этим первым мгновениям стараются понять, как настроены президенты, и делают предположения о возможном тоне предстоящего разговора. Несмотря на союзнический дух и общий интеграционный проект, который стал пилотным для всего евразийского пространства, конечно, хватает сложных вопросов на двустороннем треке. Но всегда стараются прийти к компромиссу.
Можно предположить, что и АПК, и поставки продовольствия, и промышленная кооперация, и многие другие вопросы сегодня тоже будут обсуждать. Например, международную обстановку. Это помимо утвержденной повестки с десятком вопросов, где и приоритеты Союзного государства, и программа согласованных действий во внешней политике. В любом случае, масса информационных поводов прессе обеспечена.
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