Дмитрий Крутой - новый посол Беларуси в России

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщает БелТА.



Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.​