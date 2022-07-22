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Дмитрий Крутой - новый посол Беларуси в России
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщает БелТА.
Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.
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