До 4,5 млрд долларов осели в карманах украинских чиновников за аферу "Большая стройка"

Шикарные дома, гламурные машины, тяжелые кошельки и повальный распил бюджета и помощи - от коррупции в Украине волосы встают дыбом. Важный момент - об этом пишут и говорят именно украинские СМИ и правоохранители.

"Все коррупционеры уехали из страны, остались только приличные люди", - так говорил пару месяцев назад Зеленский, выпрашивая у Запада очередные деньги. Оказалось, это не совсем правда. Самый громкий уход - заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. По данным украинских журналистов, чиновник являлся "черным кассиром" Банковой.





Посуда за 2 тысячи евро, 120 млн гривен из бюджета на производство видеоконтента, которого так никто и не увидел. И, наконец, вершина афер - "Большая стройка". Проект начался еще до войны, но во время конфликта маховик отмыва лишь ускорился.





Для понимания: 180 млрд гривен - это 4,5 млрд долларов. И это только одна программа. И тут на сцену выходит, пожалуй, самый безжалостный проект Кирилла Тимошенко - так называемые пункты несокрушимости.

Пункты несокрушимости - огромная сеть палаток по всей Украине. Ее основная цель на бумаге - обогреть людей, напоить, накормить и дать доступ к электричеству. Вот только уже в первые дни журналисты выяснили, что многие такие пункты либо закрыты, либо стоят для вида и то, в центре крупных городов. Из-за бесполезности народ прозвал их "пункты бездарности".