Договоренности с Путиным обсуждены на совещании у Лукашенко

Александр Лукашенко 27 мая после участия в прошедшем в режиме видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета провел совещание по актуальным вопросам с представителями правительства и Администрации Президента,сообщает БелТА.

Одна из тем совещания была посвящена договоренностям по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.