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Договоренности с Путиным обсуждены на совещании у Лукашенко

Договоренности с Путиным обсуждены на совещании у Лукашенко

Александр Лукашенко 27 мая после участия в прошедшем в режиме видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета провел совещание по актуальным вопросам с представителями правительства и Администрации Президента,сообщает БелТА.

Одна из тем совещания была посвящена договоренностям по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.

Как сообщалось БелТА, лидеры Беларуси и России 23 мая в Сочи провели переговоры. Они подробно обсудили весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.

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