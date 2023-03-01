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Доллару предвещают крах: появится ли новая мировая валюта в ближайшее время?
Пользуясь статусом резервной валюты, США превратили доллар в инструмент достижения геополитических целей. И в 2022 году произошли события, которые очень серьезно подорвали доверие к "вечнозеленому".
Что может стать новой мировой валютой - юань, рупия или иная единица расчета? Какой она должна быть? И где будет центр эмиссии новых денег? Понятно, что все упирается в суверенитет. Испокон веков даже самые маленькие государства хотят сами чеканить монету и контролировать денежную систему на своей территории.
Рабочий вариант пока получился только у евро. Да и то в отдельных странах (Дания, Польша, Румыния, Швеция и другие) параллельно существуют национальные валюты.
Давайте перестанем воспринимать евро как отдельную валюту. Если мы говорим о несуверенности Европы, никаких оснований говорить о том, что евро не аватар доллара, просто как бы региональный дизайн доллара. Никаких оснований так не говорить у нас нет.
Вопросов много, в том числе деликатных. Но в двух вещах эксперты уверены точно. Во-первых, важен сам факт, что в мире задумались о реальной альтернативе доллару. Во-вторых, новая валюта должна быть неполитизирована по своей природе, то есть не привязана к деньгам конкретной страны. И на ее создание все же уйдет приличное время.
О причинах отказа от доллара, его будущей судьбе и возможной резервной валюте смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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