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"Должно быть торжественно и содержательно". Подготовку к заседанию ВНС обсудили у Президента Беларуси
Подготовка к проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания стала темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В числе участников совещания - руководство Администрации Президента Беларуси, председатель Совета Республики Национального собрания, управляющий делами Президента Беларуси и начальник секретариата ВНС.
Говоря о различных организационных моментах при подготовке к проведению ВНС, глава государства подчеркнул особое значение и статус предстоящего мероприятия, ведь это будет хоть и седьмое Всебелорусское народное собрание, но его первое заседание в новом качестве, зафиксированном в обновленной Конституции. "Да, это седьмой созыв, но он особенный, он конституционный. Поэтому очень важно и внешне, и по содержанию провести его на самом высоком уровне", - подчеркнул Александр Лукашенко.
К настоящему времени, как отметил Президент, уже началось выдвижение кандидатов в делегаты ВНС, ранее был создан соответствующий оргкомитет под председательством премьер-министра, идет детальное планирование первого заседания ВНС. "Знаю, что вы дважды обсуждали эти вопросы, вышли на конкретные решения и предлагаете их сегодня обсудить на моем уровне, - сказал глава государства. - Давайте обсудим те вопросы, которые у вас в результате работы накопились, и примем соответствующее решение".
Особое внимание Президент обратил на необходимость качественной подготовки к заседанию ВНС и в пример привел уровень организации президентских выборов в России. "Еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, - комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже. Осталось у нас проведение Всебелорусского народного собрания. Ставки отдельных наших беглых и Запада на то, чтобы постараться как можно больше принести дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, - мы такого подарка им преподнести не должны", - заявил Александр Лукашенко.
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