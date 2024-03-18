"Должно быть торжественно и содержательно". Подготовку к заседанию ВНС обсудили у Президента Беларуси

Подготовка к проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания стала темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В числе участников совещания - руководство Администрации Президента Беларуси, председатель Совета Республики Национального собрания, управляющий делами Президента Беларуси и начальник секретариата ВНС.

Говоря о различных организационных моментах при подготовке к проведению ВНС, глава государства подчеркнул особое значение и статус предстоящего мероприятия, ведь это будет хоть и седьмое Всебелорусское народное собрание, но его первое заседание в новом качестве, зафиксированном в обновленной Конституции. "Да, это седьмой созыв, но он особенный, он конституционный. Поэтому очень важно и внешне, и по содержанию провести его на самом высоком уровне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

К настоящему времени, как отметил Президент, уже началось выдвижение кандидатов в делегаты ВНС, ранее был создан соответствующий оргкомитет под председательством премьер-министра, идет детальное планирование первого заседания ВНС. "Знаю, что вы дважды обсуждали эти вопросы, вышли на конкретные решения и предлагаете их сегодня обсудить на моем уровне, - сказал глава государства. - Давайте обсудим те вопросы, которые у вас в результате работы накопились, и примем соответствующее решение".