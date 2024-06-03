Дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии на 2024-2026 годы подписана в Улан-Баторе по итогам официальных переговоров на высшем уровне, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Кроме того, подписаны отраслевые дорожные карты на аналогичный трехлетний период, которые касаются сотрудничества в сфере образования и в области АПК. С белорусской стороны подписи под документами поставили министр образования Андрей Иванец и министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.