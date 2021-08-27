Дорожные карты по созданию единых рынков нефти и газа согласуют в I квартале 2022 года

Общие рынки нефти, газа и нефтепродуктов формирует евразийская "пятерка" - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Также страны в ближайшее время готовы подписать соглашение о поставках безопасной органической продукции на всей территории "пятерки". Об этом договорились на уровне премьеров на заседании Межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане.

Кроме того, обсуждали необходимость ускорить принятие регламентов по пищевой продукции. Это нужно для снятия барьеров при движении товаров на рынки стран ЕАЭС. На полях межправсовета прошла и встреча белорусского и российского премьеров. Стало известно, что заседание союзного Совмина должно пройти в течение месяца. Какие темы сегодня главные в рамках двух и что на повестке дня "пятерки" до следующего заседания в конце октября в Армении? Об этом и не только наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у главы правительства (видео).