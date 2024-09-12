Досрочное голосование и наблюдатели - какие ключевые моменты обсудили на первом заседании ЦИК

Итак, к теме предстоящих выборов. Сбор подписей за выдвижение в кандидаты в Президенты Беларуси начнется 7 ноября и завершится 6 декабря. Сегодня дан старт главной электоральной кампании. ЦИК утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Он будет размещен на сайте центральной комиссии.

Нынешняя кампания пройдет согласно новому избирательному законодательству. Его мы уже апробировали в единый день голосования.

Какие решения были приняты на первом заседании Центризбиркома, узнаем у Вероники Буты.

Главная электоральная кампания стартовала. Впереди 3 месяца интенсивной работы. На первом заседании ЦИК (первым с момента оглашения даты выборов) определены ключевые моменты.

Факт Досрочное голосование стартует 21 января

Один из них - досрочное голосование будет! И начнется оно во вторник 21 января 2025 года. Напомним, основной день - это воскресенье 26 января.

Факт Будут образованы 153 территориальные и более 5 тыс. участковых комиссий

На выборах будут образованы 153 территориальные и более 5 тыс. участковых комиссий. Для них разработаны методические пособия. В процессе подготовки специальный обучающий видеофильм. Запланированы тренинги и семинары для членов комиссий по всей стране. Максимально делается все, чтобы выборы прошли, как говорится, без сучка, без задоринки.

Создание избирательных участков за рубежом не предусмотрено

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Участковые комиссии будут формироваться чуть позже, после образования участков для голосования. Их будет участков чуть более 5 000, по аналогии с единым днем голосования. И законодательством белорусским не предусмотрено создание участков за рубежом. Для тех граждан, которые, возможно, приедут из-за рубежа, чтобы принять участие, но здесь, допустим, не имеют места регистрации, не имеют прописки, то мы для них организуем традиционный участок в городе Минске. Возможно, для того чтобы немножко приблизить возможность проголосовать, такие участки создадим во всех областных центрах. С МИДом отработаем эти вопросы, получим соответствующие консульские списки и так далее. Если граждане такие сочтут необходимым приехать проголосовать, смогут проголосовать на этих участках".

Факт Будут работать национальные и международные наблюдатели

Мониторинг предстоящих выборов смогут вести как национальные наблюдатели, так и международные. Дедлайн для наших наблюдателей 20 января - то есть за сутки до старта досрочного голосования. Глава ЦИК напомнил, в нынешнем году за единым днем голосования вели мониторинг 224 иностранных наблюдателя и выразил предположение, что в этом году их число может удвоиться. ЦИК уже ведет переговоры с некоторыми странами.

Для международных наблюдателей готовят памятку на английском

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Сегодня утвердили постановление Центральной избирательной комиссии о порядке аккредитации международных наблюдателей. Сегодня вся информация будет на сайте, что для этого необходимо. Всем международным наблюдателям выдадим соответствующее удостоверение. Мы готовим для них специально Избирательный кодекс на русском и английском языках, готовим Конституцию на русском и английском языках, готовим памятку международному наблюдателю. Она уже тоже утверждена. Готовим другие информационные материалы, которые позволят международным наблюдателям включиться в процесс наблюдения".

Факт Сбор подписей пройдет с 7 ноября по 6 декабря

Выдвигать кандидатов в Президенты можно только одним способом - через сбор подписей, которых нужно собрать не менее 100 тысяч. Подать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты надо не позднее 1 ноября 2024 года

ЦИК не публикует персональные данные членов комиссий

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Мы не будем публиковать персональные данные членов комиссий. Но опять же, это не значит, что эти люди будут безымянными, они будут работать на участках. По этому поводу воя очень много, особенно за границей. Как это мы эти списки не напечатали? Может быть, им еще и ключ дать от квартиры, где деньги лежат, как в том знаменитом фильме? А то мы эти списки напечатали, а потом спецслужбы начинают эти списки прорабатывать, а потом пошли потоки различных писем с угрозами, с угрозами не только этим людям, но еще и с угрозами в адрес их семей, близких, родных и так далее. Зачем же мы будем это допускать? Если у кого-то есть вопросы, кто работает в комиссии, пусть обращаются. Мы в Центральной избирательной комиссии разъясним и выясним, для каких целей ты интересуешься, кто там Иванов, Петров или Сидоров работает на том или ином участке".

Утверждена визуальная концепция президентской кампании

Сегодня утверждена визуальная концепция президентской кампании, в том числе логотип. Его мы вскоре увидим на плакатах, баннерах по всей стране.

Накануне дня выборов начнет работу информационный центр Центральной комиссии.

Выборы-2025: Будет работать информационный центр центральной комиссии