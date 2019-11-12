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Досрочное голосование на парламентских выборах стартует в Беларуси
Пройдет оно с 12 по 16 ноября включительно. Любой житель нашей страны, желающий отдать свой голос заранее, сможет это сделать с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед c 2 до 4 часов дня. Всего откроются около 6 тысяч избирательных участков. К слову, в Беларуси институт досрочного волеизъявления существовал все годы независимости. По данным ЦИК, в нем принимает участие до трети населения страны. Напомним, ключевой день выборов - 17 ноября. А уже 18-го Центризбирком подведет промежуточные итоги голосования за кандидатов в Национальное собрание Беларуси. Отметим, сегодня же ЦИК объявит итоги избирательной кампании в Совет Республики.
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