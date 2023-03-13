Достигнутые договоренности между Ираном и Беларусью оцениваются в $100 млн

Отношения между Ираном и Беларусью за последние два года демонстрируют прорыв. Нынешний, уже третий по счету, визит Президента в Тегеран придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Перспективы партнерства обсудили сегодня с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Но прежде официальная часть - все по правилам протокола: рота почетного караула, гимны двух стран, красная ковровая дорожка. Встретили белорусского лидера в резиденции торжественно.

Переговоры президентов Беларуси и Ирана

Сперва переговоры в узком формате. Встреча Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси длилась около часа. Позже к президентам присоединились члены делегаций. Отношения между нашими странами демонстрируют прорыв. Так, к примеру, в 2022-м Беларусь и Иран наторговали на 100 миллионов долларов, а это трехкратный рост. Страны готовы выйти на новый уровень партнерства.

"Старая иранская пословица гласит: "Друг - это божья милость". И я верю в то, что приехал к своим друзьям. Мне приятно вновь побывать в Тегеране, столице нынешнего Ирана, ставшего колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка", - отметил Александр Лукашенко.

"Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более сорока лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности. Они, видимо, только забыли, что у каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны", - подчеркнул Президент.

Нынешний визит в Иран уже третий для Александра Лукашенко. "Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с Президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - заявил белорусский лидер.





"Из опыта моего общения с бывшими президентами Ирана, переговоров, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. Особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - резюмировал Президент.

Президенты Беларуси и Ирана подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества до 2026 года

По итогам переговоров президенты подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества до 2026 года. Договоренность о разработке и подготовке документа была достигнута во время встречи Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Пакет соглашений подписан и членами делегаций. Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской сферах, а также в развитии социальных и научно-технических проектов.

Достигнутые договоренности оцениваются в $100 млн

"Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день. И однозначно определили с Президентом Ирана, что была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы успешно преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях. В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн, - заявил Александр Лукашенко. - Мы едины во мнении с Президентом Ирана, что санкции - это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время".

Э. Раиси: Иран готов делиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям

Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении. Сегодня достигнуты хорошие договоренности в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Мы уверены, что эти договоренности будут исполнены. Воля двух стран заключается в развитии отношений во всех без исключения сферах. Иран заинтересован развивать отношения с Беларусью и на площадках международных организаций, в частности, в Шанхайской организации сотрудничества, и ЕАЭС. И у нас были очень хорошие, плодотворные переговоры в этой связи. Эбрахим Раиси, Президент Ирана

Александр Лукашенко посетил выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана



После переговоров президенты вместе посетили выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана. На этой площадке представлены образцы продукции крупнейших кампаний этой исламской республики. Главы государств осмотрели экспозицию.

О вариантах работы в том числе на этих конкретных примерах Александр Лукашенко говорил во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Его называют главным человеком в экономике страны. Во время переговоров речь шла о совместных высокотехнологичных производствах.

"Я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите. Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру", - отметил Александр Лукашенко.

