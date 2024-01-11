Достижения и перспективы во взаимоотношениях Беларуси и Турции обсудили в Минске

Достижения и перспективы во взаимоотношениях обсудили сегодня Минск и Анкара. Глава Совета Республики встретилась с послом Турции Мустафой Озджаном. Его дипломатическая миссия в Беларуси подошла к завершению. Наталья Кочанова поблагодарила посла за работу и подчеркнула, что наше государство высоко ценит добрые отношения между странами.

По итогам прошлого года Беларусь и Турция вышли на исторический максимум в товарообороте. Он составил более 1,5 млрд долларов. Развивается сотрудничество и в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении. Важным для нас является и взаимодействие по линии парламентариев. В Национальном собрании работает группа дружбы.

Мы осуществили в прошедшем году визит парламентской делегации в Турцию, наметили серьезные перспективы и направления межпарламентского взаимодействия. Активно сотрудничаем с Турцией в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также в Межпарламентском союзе. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси