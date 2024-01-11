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Достижения и перспективы во взаимоотношениях Беларуси и Турции обсудили в Минске
Достижения и перспективы во взаимоотношениях обсудили сегодня Минск и Анкара. Глава Совета Республики встретилась с послом Турции Мустафой Озджаном. Его дипломатическая миссия в Беларуси подошла к завершению. Наталья Кочанова поблагодарила посла за работу и подчеркнула, что наше государство высоко ценит добрые отношения между странами.
По итогам прошлого года Беларусь и Турция вышли на исторический максимум в товарообороте. Он составил более 1,5 млрд долларов. Развивается сотрудничество и в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении. Важным для нас является и взаимодействие по линии парламентариев. В Национальном собрании работает группа дружбы.
Мы осуществили в прошедшем году визит парламентской делегации в Турцию, наметили серьезные перспективы и направления межпарламентского взаимодействия. Активно сотрудничаем с Турцией в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также в Межпарламентском союзе.
На встрече Наталья Кочанова отметила, что в обеих странах проводится политика суверенитета, независимости, отстаивания интересов своих народов и сохранения традиций. Добрые отношения двух стран во многом строятся на дружественных контактах их лидеров.
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