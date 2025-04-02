Довгало о Директиве Президента и приоритетах по усилению дисциплины по экономическим направлениям

Вопросы экономического развития и повышения благосостояния граждан находятся в центре внимания государственной политики Беларуси.

Для достижения качественных результатов необходима слаженная работа всех звеньев системы управления. Таким мнением поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало, комментируя Директиву Президента Республики Беларусь о совершенствовании работы органов власти, усилении исполнительской дисциплины.

Александр Лукашенко дал широкие полномочия руководителям местных органов власти. По мнению депутата, если полномочия даны, за них тоже нужно нести ответственность.

Необходимо обратить внимание на то, что в директиве очень четко расставлены приоритеты по усилению дисциплины, в первую очередь по экономическим направлениям. И речь идет не только о выполнении (что является действительно важным и необходимым), но и о трудовых ресурсах. В первую очередь Президент Беларуси отмечает необходимость того, чтобы все трудоспособные люди участвовали в экономической системе страны.

"Такие документы не рождаются за один день. Это действительно важный документ, который четко, системно и очень конкретно расставил все точки над "и" по тем акцентам, которые необходимо усилить по исполнительской дисциплине", - заключила Ирина Довгало.