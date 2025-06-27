"Драники - это must-have". Эйсмонт рассказала, как прошел неформальный ужин лидеров стран ЕАЭС

26 июня страны ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме. Затем общение продолжилось во время неформального ужина. Как он прошел, рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт на "Первом информационном".

Наталья Эйсмонт акцентировала внимание на особом формате для гостей: "Мы понимали, что здесь не может не быть самого настоящего, красивого, душевного нашего белорусского колорита. Гостеприимство - наша национальная черта. А Президент (белорусский лидер Александр Лукашенко - ред.), я бы сказала, самый гостеприимный человек в этой стране. И здесь стояла задача все организовать очень тепло, по-нашему".

Гостей ужина встречали с порога, чтобы те сразу ощутили белорусскую душу. Для создания атмосферы использовали национальный инструмент - цимбалы, хлеб-соль, национальные напитки, настойки.

Наталья Эйсмонт:

"Воспользовались случаем, чтобы провести небольшую презентацию и небольшую дегустацию наших белорусских продуктов: молочных, мясных, наш потрясающий хлеб. Очень приятно было слышать, как главы государств оценили нашу продукцию. Они также вспоминали о том, что постоянно получают от Президента, от нашей страны, от наших людей белорусскую продукцию, знают ее прекрасно".

Ужин, по словам пресс-секретаря, не обошелся без белорусских драников. Их обычно заказывают все высокие гости. "Настоящие белорусские драники - это must-have. Без этого не обходится ни одно мероприятие, ни один обед или ужин у нас в стране", - отметила она.

Мероприятие сопровождал небольшой концерт, который очень понравился главам государств. Была задача не делать какое-то культурно-развлекательное мероприятие, а создать красивый фон, сопровождение. "Звучали наши потрясающие оперные голоса, артисты нашего Национального театра оперы и балета, была советская классика, были и белорусские современные песни", - рассказала Наталья Эйсмонт.