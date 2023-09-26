Дрозденко: Беларусь для Ленинградской области является ключевым партнером

Беларусь для Ленинградской области является ключевым партнером. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на встрече в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Руководитель региона отметил, что нынешний визит делегации Ленинградской области в Беларусь начался с посещения мемориального комплекса "Хатынь". Он высказал слова благодарности за все, что там сделано за последнее время. "Наша делегация вышла глубоко потрясенной. Эмоционально, душевно потрясенной. Для нас это все близко, и настолько действительно ленинградцы и белорусы вместе духовно, ментально. Это во всем проявляется", - подчеркнул Александр Дрозденко.



Он процитировал слова Президента Беларуси, сказанные 17 сентября в День народного единства, о том, что сегодня, как и накануне Великой Отечественной войны, вокруг белорусских, российских и украинских земель кружат стервятники, а потому необходимо сплотиться и действовать вместе. "Я всегда считал и считаю, что, конечно, вы для нас сегодня ключевой партнер. И вы понимаете, почему. Мы сегодня и с Николаем Снопковым, и с Дмитрием Крутым (первый вице-премьер, а также посол Беларуси в России. - Прим. БЕЛТА) буквально в ручном режиме по каждому вопросу отрабатываем ситуацию", - подчеркнул губернатор.



По его словам, в целом налажена системная работа, стороны провели уже 11-е заседание совместной рабочей группы. И Александр Дрозденко уверен, что в текущем году стороны выйдут на намеченный ранее объем товарооборота в эквиваленте 1 млрд долларов, что подтверждается текущими показателями и статистикой. "Мы на миллиард выходим. Уже у нас этих сомнений нет. Потому что процент продолжает расти. И хочу сказать, что именно благодаря такому тесному сотрудничеству у нас номенклатура только за последний год увеличилась на 70 новых позиций. Такого раньше не было, чтобы настолько быстро росла номенклатура наших взаимных интересов. У нас открываются уже ярмарки, магазины с белорусской продукцией", - отметил руководитель региона.



Александр Дрозденко также согласился со словами Президента, что нет необходимости создавать дублирующие производства, ведь стороны могут торговать друг с другом тем, что уже хорошо умеют производить: "Вы действительно правы, нам не нужно изобретать велосипед в том, что мы можем купить у вас. Тем более, мы начали отрабатывать очень хорошие схемы кредитования, которые нам выгодны. Нам не нужно вкладывать бюджетные деньги. Мы можем получить услугу, товар или работы здесь и сейчас, а затем уже вместе с вами через лизинговые и кредитные схемы рассчитаться".

Губернатор также обратил внимание, что Ленинградская область закупает большое количество белорусской техники. Только с начала этого года закуплено 110 единиц техники на сумму более 300 млн российских рублей. "Кстати, субсидии составили 90 млн. То есть почти треть мы субсидировали на покупку техники. Мы очень долго отстаивали эту позицию в правительстве и сказали, что мы за счет своего бюджета технику будем субсидировать", - подчеркнул Александр Дрозденко.