Другого дома у нас нет и не будет! Сильная речь белорусского лидера прозвучала на Всемирном климатическом саммите в Дубае

Серьезно задуматься о будущем Земли и отказаться от политики конфронтации. С таким призывом сегодня Александр Лукашенко обратился к миру и мировым политикам, выступая на масштабном климатическом саммите в Дубае. Планетарный форум проходит под эгидой ООН. Более 140 мировых лидеров принимают в нем участие. Как скажет белорусский Президент, зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости. Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности, вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности. Усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Реально действовать, а не высказывать озабоченности. Из Дубая репортаж Натальи Бреус.

Кулуары Всемирного климатического саммита

В лучших традициях светских бесед в кулуарах всегда начинают с погоды. Всемирный саммит - не исключение. Но в этом случае погода в глобальном смысле - т.е. климат - первая и главная тема разговора. Кажется, и без того сегодня в мире хватает проблем, но климатическую повестку государства планеты не игнорируют. Это понятно, по количеству ВИП-персон на самите только глав государств и правительств около 150 человек. Климат - это сегодня большая политика. Только церемония приветствия длилась пол-утра.

Высоких гостей лично встречает Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахайян и Генсек ООН Гутерриш. Одно из самых теплых - с белорусским Президентом, по жестам понятно - все на уровне.

"Лису поставили сторожить курятник" - такие едкие ремарки и критика звучала в адрес руководства ОАЭ как организатора. Страна в топ-списке мировых поставщиков нефти. Но, как говорится, собаки лают, караван идет.

Почему к событию приковано такое большое внимание? Учитывая, как в целом непросто сейчас складывается обстановка (энергетический кризис в Европе, события на Ближнем Востоке и в Украине), большой вопрос, сможет ли мир ускориться по решению климатических задач или вконец разругается.

Официально Всемирный климатический саммит стартовал, когда все лидеры заняли свои места в зале. Александр Лукашенко - в первых рядах после разговора с сербским коллегой Вучичием. На открытии глобального форума с яркими примерами выступил генсек ООН.





Буквально несколько дней назад я стоял на таящих льдах Антарктики. Я был окружен таящими ледниками Непала. Эти две точки далеки друг от друга в плане расстояния, однако они едины в кризисе. Полярный лед и ледники исчезают прямо перед нашими глазами, что приводит к катастрофам по всему миру - от селевых потоков и наводнений до поднятия уровня моря. Однако это один из симптомов той болезни, которая ставит наш климат на колени. Это болезнь, которую излечить можете только вы - глобальные лидеры. Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Для этого нужны лидерство, сотрудничество и политическая воля. И деньги. Достигать целей Парижского соглашения - не допустить глобального роста температуры выше 2 градусов - все сложнее. Это требует больших финансовых вложений и технологических ресурсов. Не все экономики это могут себе позволить. От руководства ОАЭ прозвучало важное заявление по поводу финансирования климактерических действий.

Мы взяли обязательства инвестировать примерно 130 млрд долларов на протяжении семи лет. Когда мы решили принять эту конференцию, взяли на себя обязательство и объединить весь мир, чтобы мир работал вместе и вместе достигал результатов. Мы ищем и находим практические способы ускорения перехода мира к росту экономики с низким уровнем выбросов. Отсутствие доступных финансовых ресурсов для климатических действий - препятствие для продвижения климатических действий. Я рад объявить о создании фонда в размере $30 млрд для глобальных климатических решений. Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, Президент ОАЭ

Свое выступление на Всемирном климатическом саммите Александр Лукашенко начнет со слов благодарности руководству ОАЭ. Все-таки организовать такой масштабный и представительный форум - дело непростое. Белорусский лидер обратится к политикам планеты с проникновенным призывом - задуматься о будущем.

А. Лукашенко: Мы едины перед лицом глобального вызова

"Сегодня мы, лидеры государств мира, говорим о будущем планеты Земля - нашего общего дома. Другого дома у нас не было и не будет. Говорим о будущем своих детей и внуков. О будущем всех, кто придет в этот мир после нас. Мы представляем разные культуры, разные системы ценностей, разные цивилизации. Но мы едины перед лицом глобального вызова, который бросила нам сама природа", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент констатировал, что климат меняется, ученые делают самые мрачные прогнозы.

Белорусский лидер назвал первопричины климатической угрозы

Мрачные не потому, что ученые такие пессимисты. Глобальное потепление реально грозит исчезновением островных государств, засухой, голодом и нехваткой воды. Приезд такого количества первых лиц планеты уже подтверждает, что угрозу видят и готовы реагировать. Но, может, стоит задуматься, в чем корень зла?

А. Лукашенко: Жажда наживы превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения

"Прежде всего это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному (я бы сказал, прежде всего военному) превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки. И делается все порой якобы в целях устойчивого развития (есть такая программа в ООН)", - обратил внимание белорусский лидер.

За позицию по климатическим вопросам и экологической безопасности Беларусь заслуживает только уважения. Присоединившись к Парижскому соглашению 2015 года, мы обязались сокращать выброс парниковых газов, что и делаем. И даже больше, чем нужно.

А.Лукашенко: Пора признать, что зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и даже перевыполняет их.



"Мы оказываем бесценные "экосистемные услуги" нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, "легкие Европы". Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости!" - заявил белорусский лидер.



Президент подчеркнул, что нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений - решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана.



"И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?" - отметил глава государства.

Белорусский лидер озвучил предложения, как очистить планету!

Предложения Минска по вопросам климатической безопасности простые.

"Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности: первое - вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе; второе - усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой; третье - перестать высказывать "озабоченности" и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле, - сказал Александр Лукашенко. - У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет!"

Президент жестко и прямо о корне климатических проблем

Проходные выступления, а главное проходная позиция по острым вопросам мировой повестки - это не про Беларусь и точно не про Лукашенко. Жестко и прямо белорусский лидер ответил на вопросы, которые, кажется, витали в воздухе глобального саммита.

"Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящие здесь даже журналисты вам скажут, где взять деньги. Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Пример. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от 1,5 до 2 трлн долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около 2 трлн долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не 1,5-2 трлндолларов. Это уже обойдется в 5 трлн долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире", - заявил Президент.



"Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете, - обратил внимание Александр Лукашенко. - А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы, триллионы долларов. Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, "па завуголлі", эти деньги".



"Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, "озаботившиеся за внуков", они ведь ведут эти войны. А войны - это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное - нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю: если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80% грязи на планете это от 20 ведущих государств. Давайте в декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты, - сказал белорусский лидер. - И давайте действовать. Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам".

Открытая и жесткая речь Александра Лукашенко сорвала овации всемирного саммита

Те, кто слушал белорусского лидера в зале, в финале его речи аж подпрыгнули! Потому сказано было не в бровь, а в глаз. Такой реакции на политиков журналисты не видели за весь день выступлений. И хоть было вполне исчерпывающе - ажиотаж вокруг фигуры белорусского лидера на полях саммита только усилился.

Отвечая на вопрос журналиста, как он оценивает организацию саммита, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал, что ОЭА молодцы. "Невообразимо - на голом месте организовать больше чем сессию ООН", - отметил глава белорусского государства. И обратился к журналистам: "Держитесь, не слушайте, что вас тут критикуют".





Предсказуемо много общения в кулуарах. Александр Лукашенко пообщался с лидерами Кубы и Того. Также на ногах с руководителем Ботсваны. Теплая встреча с Алиевым - всегда приятно видеть родных людей. Президенты успели переговорить один на один. Как и планировал Александр Лукашенко, переговорил с главой Экваториальной Гвинеи. В узком кругу всегда есть возможность обменяться мнениями, это всегда очень важно для политиков. Александру Лукашенко было о чем поговорить с президентом Зимбабве - Минск и Хараре уже задали тон сотрудничеству, Мнангагву ждут в Минске.

Говоря о двусторонних отношениях, Президент подчеркнул, что самое главное сейчас для Беларуси и Зимбабве - не останавливаться. "Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как Вы уже говорили, но у нас еще много работы в Вашей стране. Мы готовы реализовать тот план, который мы наметили во время моего визита в Зимбабве", - заявил белорусский лидер.

Беларусь настроена серьезно продвигаться на Африканском континенте. Это стало понятно по риторике Президента во время подготовки к масштабному форуму. С Кенией, например, еще предстоит определиться с направлениями работы.

"Вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. В результате этих визитов наши специалисты поработали бы (точно так, как с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей) и мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. И мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями", - отметил Александр Лукашенко.

Примерно в таком же духе вели диалог с президентом Коморских островов. Подумалось, глядя на кадры встречи: маленьких стран не бывает, если планы большие. Переговоры прошли и с премьером Монголии.

Сегодня состоялся ряд встреч главы белорусского государства с лидерами нашего евразийского региона, президентами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И очень большая череда встреч прошла с лидерами стран Африки. Встретились с президентом Коморских островов, председателем Африканского союза, обсудили вопросы налаживания взаимодействия с Африканским союзом, обсудили конкретные направления нашего сотрудничества со странами Африки и договорились продвигать взаимодействие между Беларусью и Африканским союзом. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Не все сказанное с глазу на глаз стало достоянием публики, но некоторыми деталями беседы с Александром Лукашенко президент Сербии, например, поделился.