Дружба Беларуси и Китая приобретает историческое значение

"Китай готов защищать международные беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью", "создавать Сообщество единой судьбы человечества", "Пекин выступает против вмешательства в дела Минска" - такими цитатами и заголовками пестрят китайские СМИ после переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Несмотря на плотный график двух лидеров (белорусский Президент прилетел в Пекин после выступления на климатическом саммите в Дубае, в свою очередь у главы КНР свой большой поток международных встреч), общались лидеры Беларуси и Китая в три раза дольше запланированного времени, обращает внимание большинство ресурсов.

Китайская пресса выдала материалы о стратегическом партнерстве стран и этим очень сильно напрягла отдельную западную аудиторию. Охваты многомиллионные. Подробности в репортаже Катерины Круталевич.

ССTV - эту аббревиатуру, обозначающую Центральное телевидение Китая, знают многие. "Показали по ССTV" - значит, репортаж или материал видел весь Китай. А если "показали по CGTN" (тоже китайское телевидение, но глобальная сеть), означает, что переговоры можно было посмотреть в 160 странах мира. До аудитории (больше миллиарда человек) на разных языках и с мощной поддержкой в социальных сетях донесли следующее: и без того близкие отношения Беларуси и Китая будут только укрепляться.

Этот рабочий визит в Китай Александр Лукашенко совершил сразу после визита в Арабские Эмираты, где к белорусам тоже относятся как к ключевым партнерам. Исторический максимум товарооборота с Китаем почти в 6 млрд долларов (цифры прошлого года), рост экспорта в Китай на 77%, совместные проекты по многим направлениям не только в экономике, инвестиционные планы - при таком темпе сближения сторонам, конечно, всегда есть что обсудить. И вот двусторонние переговоры (то, о чем написала вся пресса) длились втрое дольше запланированного времени.

Глава белорусского государства подчеркнул, что историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, дало старт новым векторам и механизмам сотрудничества.

"Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет, и даже больше", - заявил белорусский лидер.

На каждом этапе у нас получаются новые договоренности, в течение года укрепляется политическое доверие, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь". Си Цзиньпин, Председатель КНР

У китайцев даже есть афоризм: "Хочешь стать богатым - построй дорогу".

Это как раз про концепцию "Нового шелкового пути". По сути строительство транспортных и логистических коридоров из Китая в Европу - инициатива, к которой Беларусь присоединилась одной из первых. Нет, не стала "началом наших отношений", но сыграла серьезную роль в восприятии Беларуси как стратегического партнера.

Как результат, в South China Morning Post - старейшем англоязычном издании Гонконга -Александра Лукашенко называют "давним другом" китайского лидера и обозначают стратегию развития отношений как тесную работу в ряде областей: от промышленного сотрудничества до трансграничных перевозок.

Можно сказать, что глобализация прекращается у нас на глазах. Возникает несколько разрозненных финансово-экономических блоков. Один - под руководством США, второй - с доминированием Китая. И Россия, и Китай тяготеют к китайскому центру и активно участвуют в инициативе "Пояс и путь". Китай, как Россия и Беларусь, сталкивается с возрастающим давлением со стороны Соединенных Штатов и их союзников, егопытаются окружить и экономически, и политически. Онзаинтересованв том, чтобы стран, которые выступают партнерами, было больше. Поэтому здесь интерес двусторонний. Алексей Зубец, политолог (Россия)

Как и в еще одной инициативе - создания концепции Сообщества единой судьбы человечества. Китай считает на сегодня это важным решением для снятия геополитического напряжения. Мысль логичная - страны должны следовать по пути диалога и консультаций. Белорусская и китайская репутации в этом вопросе безупречны.

"Самое главное, что целью Вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю", - сказал белорусский лидер.

"Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь (в Китае. - Прим. ред.) живет огромное количество талантливых трудолюбивых людей", - добавил Александр Лукашенко.

"Беларуси под сильным руководством ее Президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить гармонию и стабильность, что заложило прочную основу для развития. Для нас стабильность - важно. Китайская сторона готова укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества", - рассказал Председатель КНР.

China Daily (ежедневная газета КНР с самым большим тиражом на английском языке - свыше 500 тысяч экземпляров) взяла этот тезис, немаловажный не только для азиатского мира, в свой материал. Крупные европейские и американские СМИ тоже не не заметили событие. TheWashingtonPost, например, обошелся без громких заголовков, но тем не менее на развороте "Си Цзинпинь принимает Президента Беларуси Александра Лукашенко".

Китай видит в нас как в партнере, который прогнозируем, возможность выстроить с нами максимально транспарентные, имиджевые отношения. По большому счету белорусско-китайские отношения являются витринными отношениями для Европы. Вот какими они должны быть - пример. И это приносит инвестиции. Не только количественные инвестиции, но и качественные, которые открывают совершенно новые сферы экономики. Петр Петровский, политолог

На практике выводы аналитиков подтвердились тут же встречей вице-премьеров. Динамика переговоров на разных уровнях после февральского визита Александра Лукашенко в Китай была просто космической - в переносном и прямом смысле этого слова: НАН Беларуси и Китайская национальная космическая администрация подписали совместную декларацию о сотрудничестве по Международной научной лунной станции.

Эта сфера, как и образовательная (во время этого визита Александр Лукашенко посетил Пекинский университет), - тоже стратегическое направление для сотрудничества двух стран, к которому можно присоединиться.

Беларусь и Китай никогда не заявляли или не демонстрировали свое сотрудничество в ущерб или против третьих стран, наоборот, всегда демонстрировали готовность работать вместе, на достижение общих интересов в целях совместного развития. Не стоит говорить об угрозе третьим государствам, наоборот, могут воспользоваться совместным выигрышем от результатов этого сотрудничества. Сергей Вергейчик, аналитик Белорусского института стратегических исследований