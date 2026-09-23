Двустороннее сотрудничество, экономика - Рыженков провел серию встреч на Генассамблее ООН

Началась насыщенная программа визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Нью-Йорк.

22 сентября 2026 года на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч.

В ходе переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром рассмотрен весь комплекс вопросов двусторонних отношений и возможные направления их развития в нынешних непростых условиях.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув необходимость сохранения каналов коммуникации открытыми для скорейшего урегулирования конфликта в Украине.

На встрече с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи обсуждены график предстоящих взаимных визитов и двусторонних встреч, а также повестка планируемого заседания совместной торгово-экономической комиссии.

Собеседники подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в ближневосточном регионе.

Обсудили перспективы продвижения Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

С министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмудом Табитом Комбо стороны рассмотрели ход подготовки визита премьер-министра Беларуси в эту страну.

Уделили особое внимание результатам предшествующих визиту встреч представителей бизнеса двух стран и выработке направлений для реализации конкретных совместных проектов.

В ходе встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг особое внимание уделено вопросам организации визита монгольской делегации на высшем уровне в Беларусь.

В этой связи собеседники подчеркнули необходимость скорейшей подготовки к подписанию ряда двусторонних договоров и соглашений, регулирующих отношения в различных сферах.

Обсудили вопросы организации в рамках визита бизнес-форума и встреч представителей деловых кругов двух стран по различным направлениям сотрудничества - от механизации сельского хозяйства до вопросов промышленной кооперации, здравоохранения и образования.

С министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске собеседники рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки, включая реализацию решений совместной торгово-экономической комиссии.

Стороны также затронули региональную проблематику и договорились продолжить взаимную поддержку в международных организациях.

На встрече с министром иностранных дел Ботсваны Феньо Бутале обсуждены предстоящие визиты на высшем уровне.

Собеседники также затронули вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, создания сборочных производств белорусской техники в Ботсване и увеличения количества обучающихся ботсванских студентов в Беларуси.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Республики Судан Мохиддином Салемом стороны обменялись мнениями по вопросу содействия в обеспечении продовольственной безопасности Судана, в первую очередь в части поставок белорусского оборудования и техники, а также обучения суданских студентов по профильным специальностям в Беларуси. Дали высокую оценку взаимодействию и взаимной поддержке в международных организациях.

Руководитель внешнеполитического ведомства Судана проинформировал о достигнутых результатах в социально-экономическом развитии страны, а также в борьбе с терроризмом.

Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена анализу состояния белорусско-польских отношений на текущем этапе и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.

Кроме того, состоялись краткие беседы Максима Рыженкова с министрами иностранных дел Того, Зимбабве, Лаоса, Индонезии, государств - участников СНГ, в ходе которых собеседники затронули актуальные вопросы сотрудничества.