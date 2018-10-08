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Двустороннее сотрудничество обсудили в правительстве перед Форумом регионов
Не менее важный и насыщенный белорусско-российский вектор сотрудничества. О выполнении сочинских договоренностей на уровне президентов говорили сегодня премьер Сергей Румас и российский посол Михаил Бабич. Дипломат заметил, встреча прошла очень конструктивно. Главное, над чем работают обе стороны, как решить существующие вопросы с максимальной эффективностью для каждого. Также Сергей Румас поздравил Михаила Бабича с назначением. У дипломата есть и новый статус - спецпредставитель Президента России - и это, уверен глава белорусского правительства, позволит лучше понимать друг друга и сглаживать острые углы, которые иногда возникают в отношениях.
Очередной раунд белорусско-российских переговоров пройдет на этой неделе в Могилеве. Там 10 октября стартует Форум регионов. Главный акцент - на экономику. Ждут подписания более 70 документов о сотрудничестве на межправительственном, областном и районном уровнях. И уже озвучивают сумму контрактов - полмиллиарда долларов. Это рекорд по сравнению с предыдущими встречами. Более детально взаимодействие в каждой сфере обсудят на секциях по аграрной политике, международной деятельности и цифровой экономике. А чем богат каждый из регионов Беларуси и России, покажут на открытых площадках и в павильонах: это и продукты питания, промышленные товары, техника и технологии. Все это - основа товарооборота двух стран, а также совместных проектов.
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