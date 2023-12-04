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Двусторонняя встреча Лукашенко и Си Цзиньпина длилась в три раза дольше запланированного
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с Председателем КНР СИ Цзиньпином заявил о поддержке выдвинутой ранее китайским лидером концепции построения Сообщества единой судьбы человечества, передаетБЕЛТА.
"Вы только что сказали про "Пояс и Путь". Я давно для себя сделал вывод, что "Пояс и Путь" - это, как Вы сказали, уже не концепция сегодня, это уже практика - реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью Вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю", - сказал глава государства.
"Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь (в Китае. - Прим. ред.) живет огромное количество талантливых трудолюбивых людей", - добавил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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