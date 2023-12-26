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Двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге проводят Лукашенко и Алиев

Двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге проводят Лукашенко и Алиев

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 24 декабря провели телефонный разговор. Тогда глава белорусского государства тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Президенты обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок.

Нынешняя встреча в Санкт-Петербурге проходит в развитие того, что обсуждалось в телефонном разговоре. Повестка сугубо рабочая.

"Ждем в Азербайджане!" - пригласил Ильхам Алиев белорусского лидера.

Фото: БЕЛТА

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