Двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге проводят Лукашенко и Алиев

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 24 декабря провели телефонный разговор. Тогда глава белорусского государства тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Президенты обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок.