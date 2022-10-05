Евразийский банк развития готов инвестировать 1,5 миллиарда долларов в экономику Беларуси

Полтора миллиарда долларов до 2026 года готов инвестировать Евразийский банк развития в экономику Беларуси. Об этом сегодня заявили на встрече премьер-министра Романа Головченко с главой банка Николаем Подгузовым. Предметный разговор шел о проектах, реализацию которых планируют начать в нашей стране уже в этом году. На сегодня инвестпортфель банка в Беларуси - это 41 проект. На них направлено 17,5 % от общего объема капиталовложений этой финансовой структуры. Среди главных направлений сотрудничества - гидроэнергетика, машиностроение и банковский сектор.

Сейчас, конечно, речь пойдет в основном об наращивании объемов инвестирования в банковую экономику. Мы полноценный участник ЕАБР, поэтому готовы предложить банку финансирование специально отобранных проектов, уверен, что они вызовут у вас интерес.

Стратегия на 5 лет, это мы уже одобрили, предполагает инвестиции в размере 1,5 млрд долларов за обозначенный период, до 2026 года, в экономику Республики Беларусь. Соответственно мы придерживаемся этой стратегии, намерены ее выполнить в полном объеме, поэтому здесь внимание нашему белорусскому акционеру будет самое высокое.