ЕАЭС развивается, занимается внутренними вопросами и проблемами, готов дружить с теми, кто настроен на равноправное сотрудничество, а не с теми, кто диктует правила жизни

Московский саммит лидеров ЕАЭС и экономический форум объединения прошли в принципе без неожиданностей и громких сенсаций. Но там прозвучали важные заявления. Евразийский экономический союз развивается, как бы это кого не раздражало… Интеграция приносит ощутимые дивиденды государствам-участникам. Торговля растет. Но не все гладко внутри - проблемы не замалчивают и ищут пути их разрешения. Минск призвал выстраивать Евразийский союз без конфронтации, укреплять технологический суверенитет без оглядки на Запад, плотнее заниматься вопросами продовольственной и энергетической безопасности. И не только это. Время объединять усилия и действовать! Что по итогам и что говорят в кулуарах? Спросим у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Она как раз вернулась из Москвы.

Каждый раз, собираясь на саммит ЕАЭС, я вспоминаю свою первую командировку в Казахстан. Она стала исторической и запоминающейся не столько для меня, сколько для всего Евразийского союза.



С тех пор мысленно перед ЕАЭС всегда возвращаюсь на 9 лет назад, и перед глазами вот это фото - оно сделано буквально через несколько секунд после подписания Договора о ЕАЭС в Астане.

Немало воды утекло с тех пор… И если сравнивать - тогда в атмосфере чувствовалось трепет что ли, ожидания - большие надежды возлагали на интеграцию, сегодня чувство другое - это скорее осознание, как много еще работы. Но и тогда, и сейчас полная уверенность - это нужно делать!

Кстати, как все начиналось - вспоминали и на экономическом форуме. Наш Президент всегда был глубоко погружен в процессы, за что так и назвали "патриархом интеграции".

"Если уж говорить откровенно, я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов. Должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕАЭС нынешний начинался на кухне у Президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хороший. Я помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина - Леонид Данилович Кучма (экс-президент Украины. - Прим. ред.)", - рассказал глава государства.

"Хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе. Тем не менее, аж 28, по-моему, документов мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла" - отметил Александр Лукашенко.

Прозвучали оценки нынешней глобальной ситуации. Без этого никак. Что сегодня происходит в мире? Можно сказать - бесконечный стресс… Кризисы накатывают один за другим - как волны в шторм. Финансовый, пандемийный, геополитический. Это так штормит зарождающаяся многополярность. ЕАЭС может и должен стать одним из центров силы. Ну вместе с ШОС и БРИКС -это уже большая сила.

"Сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать. Побыстрее надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. И тогда, если бы БРИКС развернулось, ШОС развернулась…" - Глава государства также обратил внимание на огромный уже накопленный как экономический потенциал, так и в плане населения в странах, входящих в названные объединения. - "Если бы эти организации действовали быстрее, совершенно иная политика была бы в ООН. Мы ее все чаще критикуем. Но, к сожалению, заместить ООН сегодня нечем. Можно критиковать, но взамен ничего нет. Так не ради замены, а ради того, чтобы посмотреть, что будет дальше, нам надо быстрее идти в этом плане. Не столько нам - Беларуси, а им - крупным государствам БРИКС и ШОС. Упустим время - мы его никогда не наверстаем. Тот, кто сейчас быстрее бежит, тот будет в авангарде в течение пары десятков лет. Поэтому надо совместить интеграционные усилия".

Да, считайте это видением трансформации современного мира. Кто-то долженговорить это вслух. Александр Лукашенко призывает коллег не упустить время. Выстраивать свою работу без сильной оглядки на Запад. И, по сути, перейти, если вдруг кто этого еще не сделал, в режим "экономической мобилизации".

"Время это уходит. Жестоко уходит. Мы не можем отстать, и мы не должны отстать. И в этом большую роль может сыграть наш Евразийский экономический союз, поскольку он имеет колоссальные перспективы. Я бы даже сказал, перспективы не меньшие, чем ШОС и БРИКС отдельно взятых. Поэтому немало надо сделать, мы двигаемся в правильном направлении. Терпение и время. И скорость. Мы развиваем интеграцию не в целях какой-то конфронтации. Президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы это не сделаем - будем плестись в хвосте. И о нас будут постоянно вытирать ноги", - сказал Президент.

Интеграционный эффект чувствуется. И хоть экономика Евразийского союза ощутила санкционный нажим, но вопреки алармистским прогнозам не просела катастрофически. Сейчас торговля растет…

Несмотря во многом на депрессивную ситуацию, которая со второй половины 2022 года надвигалась, мы видели, как на Западе ситуация просто ухудшается довольно быстро, и они вступают если не в такую в рецессию, то близко к ней оказывается Германия. Точно в рецессию Соединенные Штаты в банковский кризис вошли, и вот в этой обстановке, в обстановке, когда старое ядро мировой системы трещало от внутренних проблем, ЕАЭС продемонстрировал способность развиваться и довольно быстро увеличивать товарооборот. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)

Минск предлагает экономическую конкретику. По каждому аспекту общей безопасности. Информационную в ЕАЭС не стоит отдавать на откуп Западу. Что касается энергетической, то работать эффективно экономика евразийской "пятерки" не будет без равноправного доступа к энергоресурсам и инфраструктуре для их транспортировки. Что важно: без дискриминации в ценообразовании. В ЕАЭС усиленно работают над продовольственной безопасностью - почти полностью обеспечивая себя продуктами. Тут главное - не ставить палки в колеса барьерами и ограничениями и посмотреть, что еще можем производить. Ну и в топе работа на технологический суверенитет. А это значит - усиление промкооперации и серьезные шаги по имопртозамещению. Более четверти ввозимых в Союз промышленных товаров примерно на 70 миллиардов долларов в год может быть замещено продукцией национальных производителей.

Лукашенко подметил, что Беларусь над этим работает вместе с Российской Федерацией и немало сделано в этом направлении. Например, в сфере микроэлектроники. "Третий год, как нас пытаются наклонить (санкциями. - Прим. ред). Ничего, - отметил он. - Значит, мы что-то можем делать. И мы это делаем уже. Поэтому не надо умирать, что мы где-то отстали. Надо бежать. Надо догонять и надо создавать. Вот мы с Президентом России и наметили такой курс на примере микроэлектроники и того, что я перечислил в нашей промышленности. Но для этого надо доверять друг другу. Надо быть вместе, надо быть ближе. Для этого и создан Евразийский экономический союз", - подчеркнул белорусский лидер.

Одной из приоритетных задач ЕАЭС видим обеспечение технологического суверенитета. Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции, способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Владимир Путин

В этом солидарны все лидеры. Поэтому решено проекты по промкооперации поддерживать финансово из бюджета ЕАЭС.

Глава государства четко обозначил те направления, где мы должны сосредоточить создание интеграционных проектов. Эти направления связаны с микроэлектроникой и робототехникой, станкостроением и производством фармацевтической продукции, производством медицинского оборудования. Именно эти точки приложений инвестпроектов позволит объединить наши компетенции и обеспечить взрывной рост за счет синергии. Александр Червяков, министр экономики Беларуси

Но проблем в Союзе еще хватает, как и вопросов, где двигаемся сложно и откровенно медленно.

Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка. Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции: ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще! Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время. Лукашенко

Вторить в этом плане будут и коллеги-лидеры…И в этом парадокс - вроде все понимают, что нужно без барьеров, но на практике в ряде случаев включается национальный эгоизм.

Работы впереди очень много, прежде всего речь идет о полноценной реализации первой из 4 свобод, в свободе движения товара, это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечения беспрепятственного транзитатоваров в третьи страны. Касым -Жомарт Токаев, Президент Казахстана

Своевременное функционирование общего рынка газа ЕАЭС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечит повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств союза на международном рынке. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Это время не только перемен, но и взаимоподдержки и взаимодополнения, а не создания секторальных препятствий и тем более барьеров. Легко закрываться друг от друга, потом сложно открываться. Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана

Колет ли Западу глаза евразийская интеграция? Безусловно. А в Польше спят и видят кровавый сценарий для Беларуси. Готовят нам восстание. Но, как говорится, караван идет. В какой-то момент саммита евразийская "пятерка" перестала быть похожа на саму себя. По видеосвязи подключились лидеры Узбекистана и Таджикистана. Лично приехал Алиев. Кстати, пикировка между ним и Пашиняном была вполне ожидаема. Подумалось, что споров сегодня на постсоветском пространстве хватает, как желающих их разогреть посильнее. Важен диалог и поиск компромиссов и в политике, и в экономике.

Многое осталось за кадром. Судя по инсайдам общения лидеров, на полях саммита было немало. С глазу на глаз поговорили Лукашенко и Путин.