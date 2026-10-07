Единое пространство стабильности: в Минске СНГ и ШОС объединяют усилия против терроризма

Терроризм не признает государственных границ, поэтому ни одно государство не может эффективно противостоять ему в одиночку. Здесь важно углубление партнерства ШОС и СНГ в этих вопросах.

В Минске на площадке "БелЭкспо" делегаты масштабного тематического форума обсуждают единые подходы в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

У стран ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев на площадке масштабного форума в Минске.

Как отмечают эксперты, сегодня террористы активно осваивают цифровую среду, используют ИИ, кибератаки и криптовалюты. Это диктует необходимость расширения рамок сотрудничества.

Евгений Сысоев, руководитель антитеррористического центра СНГ:

"Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже 4-го по счету, Контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации в формате двух международных объединений - это в формате Содружества Независимых Государств и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили, интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практико-ориентированный характер, направленный на укрепление боевого сплачивания специальных подразделений и других оперативных подразделений, компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом".

Новые возможности для террористов диктует и цифровая среда: соцсети, мессенджеры, даже игровые платформы - с этим тоже нужно работать и об этом также говорили на форуме.

Уларбек Шаршеев, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС:

"Цифровизация помогает развитию государства как и экономика, образование и другие вопросы. Но, к сожалению, эти же механизмы используются в своих корыстных целях террористическими группировками. Именно искусственным интеллектом вовлекаются новые члены, пособники террористической организации для создания контента, внушения молодежи своих идеологий. Поэтому это очень большая на сегодняшний день угроза. Как было ранее сказано, с использованием интернета, криптовалют, цифровизации осуществляется незаконное финансирование террористических группировок".

Форум знаменует выход архитектуры партнерства СНГ и ШОС на уровень логической полноты. Две крупнейшие организации Евразии объединяют потенциалы для создания единого пространства стабильности.

Здесь хотелось бы отметить роль Беларуси и Президента страны. Позиция Александра Лукашенко известна - укрепление сотрудничества на практическое взаимодействие.

Уже 8 октября его отработают спецподразделения 6 стран - Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана - в рамках учения "Евразия-Антитеррор - 2026".