Единство Беларуси и России позволяет держать ситуацию в регионе под контролем – Хренин

"Именно единство Беларуси и России позволяет стабильно удерживать ситуацию в регионе под контролем" - это прозвучало на совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

Минувший период стал для военных Союзного государства периодом интенсивной и содержательной работы: более 160 совместных мероприятий - учений, тренировок, сборов и обмена опытом. И как заметил на заседании Виктор Хренин, вся подготовка войск сегодня строится с учетом современного характера вооруженной борьбы.

Опыт, полученный в реальных боевых условиях (беспилотные системы, средства РЭБ, роботизированные комплексы, новые тактические приемы), внедряется в систему подготовки белорусской армии. Глава военного ведомства нашей страны подчеркнул значимость стратегического партнерства Беларуси и России в контексте военно-политической обстановки.

Обстановка вокруг наших стран остается сложной и динамичной. Проводится активная разведывательная деятельность вблизи наших границ, наращивается военное присутствие на восточном фланге НАТО, продолжаются попытки дестабилизации и провокаций в информационном пространстве. Именно единство обеспечивает безопасность в регионе.