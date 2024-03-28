"Единый день голосования, который прошел в нашей стране 25 февраля завершил первый этап начавшегося в ноябре прошлого года электорального цикла по формированию государственных органов Республики Беларусь, - сказал Игорь Карпенко. - После избрания депутатского корпуса представительные, исполнительные и распорядительные органы, субъекты гражданского общества вовлечены в процесс выдвижения и избрания кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва и делегатов Всебелорусского народного собрания".

Глава ЦИК напомнил, что в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь указом главы государства от 20 ноября 2023 года № 368 на 4 апреля 2024 года назначены выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. "Центральной комиссии предстоит установить итоги выборов и созвать первую сессию Совета Республики восьмого созыва. Основным вопросом сегодняшней повестки дня является регистрация кандидатов в члены Совета Республики" - подчеркнул Игорь Карпенко.



В соответствии с календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Совета Республики в период с 12 по 21 марта состоялись совместные заседания президиумов местных советов депутатов базового уровня, Минского городского Совета депутатов и соответствующих исполнительных комитетов, на которых выдвинуты по 8 кандидатов в члены Совета Республики от каждой области и города Минска. Предельный срок для регистрации их Центральной комиссией кандидатами в члены Совета Республики - 31 марта текущего года.

