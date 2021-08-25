ЕЭК провела анализ роста цен на товары и услуги в ЕАЭС

Повышение цен на товары и услуги в странах Евразийского союза в июле замедлилось до 0,3 %. Такие данные озвучивает Евразийская экономическая комиссия. Анализ проводится ежемесячно. Для сравнения: в феврале индекс потребительских цен был 0,7 %. В Армении и Кыргызстане цены снизились. А в Казахстане наоборот выросли.