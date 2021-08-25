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ЕЭК провела анализ роста цен на товары и услуги в ЕАЭС

Повышение цен на товары и услуги в странах Евразийского союза в июле замедлилось до 0,3 %. Такие данные озвучивает Евразийская экономическая комиссия. Анализ проводится ежемесячно. Для сравнения: в феврале индекс потребительских цен был 0,7 %. В Армении и Кыргызстане цены снизились. А в Казахстане наоборот выросли.

Основное влияние на снижение инфляции в ЕАЭС из-за уменьшения стоимости продуктов питания в июле на 0,4 % по сравнению с июнем. Отметим, что ценники в магазинах полегчали для покупателей во всех странах "пятерки", кроме Казахстана (видео).


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