Экономические показатели Беларуси завязаны на внешней торговле

Во многом экономические показатели Беларуси завязаны и на внешней торговле. И здесь, конечно, один из ключевых партнеров – Китай.



Более того, на неделе исполнилось 29 лет, как Минск и Пекин установили дипломатические связи. По случаю очередной годовщины состоялся телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями. О чем еще 45 минут говорили президенты? Безусловно, о ситуации с пандемией.





Высокие отношения

Как только КНР столкнулась с неизвестной эпидемией, наша страна стала первой, кто экстренно направил гуманитарный груз со всем необходимым. А когда волна коснулась и нас, Китай в долгу не остался. Сам лидер КНР Си Цзиньпин говорит, что успокаиваться пока рано. Потому страны и впредь будут оказывать друг другу всяческую помощь. Кстати, сделать прививку от коронавируса белорусы совсем скоро смогут и китайской вакциной.

Это тоже одна из договоренностей президентов. Наша страна заручилась политической поддержкой. Вместе будем противостоять внешним угрозам. Пекин заинтересован в увеличении инвестиций, Минск - в поставках калийных удобрений. А еще Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились встретиться, как только ситуация с пандемией нормализуется. 2020-й стал сложнейшим.