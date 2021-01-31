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Экономические показатели Беларуси завязаны на внешней торговле
Во многом экономические показатели Беларуси завязаны и на внешней торговле. И здесь, конечно, один из ключевых партнеров – Китай.
Более того, на неделе исполнилось 29 лет, как Минск и Пекин установили дипломатические связи. По случаю очередной годовщины состоялся телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями. О чем еще 45 минут говорили президенты? Безусловно, о ситуации с пандемией.
Высокие отношения
Как только КНР столкнулась с неизвестной эпидемией, наша страна стала первой, кто экстренно направил гуманитарный груз со всем необходимым. А когда волна коснулась и нас, Китай в долгу не остался. Сам лидер КНР Си Цзиньпин говорит, что успокаиваться пока рано. Потому страны и впредь будут оказывать друг другу всяческую помощь. Кстати, сделать прививку от коронавируса белорусы совсем скоро смогут и китайской вакциной.
Это тоже одна из договоренностей президентов. Наша страна заручилась политической поддержкой. Вместе будем противостоять внешним угрозам. Пекин заинтересован в увеличении инвестиций, Минск - в поставках калийных удобрений. А еще Александр Лукашенко и Си Цзиньпин договорились встретиться, как только ситуация с пандемией нормализуется. 2020-й стал сложнейшим.
Удивительно, но в такой непростой год совместные большие проекты выстояли под ударом эпидемии. Хорошие результаты показывает торговля. Заметно выросли поставки нашей сельхозпродукции.
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