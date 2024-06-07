Экономический эффект на десятки миллионов долларов и новые проекты - итоги зарубежных командировок Президента Беларуси

Неделя была очень насыщенной для Президента Беларуси в плане зарубежных командировок и, конечно, результатов. Экономический эффект на десятки миллионов долларов (и это только в среднесрочной перспективе), а еще новые проекты по линии сельского хозяйства и промышленности.

Сначала Александр Лукашенко совершил исторический четырехдневный визит в Монголию и провел многочасовые переговоры с лидером этой страны. Встреча и прием в целом были под стать высшему протокольному статусу визита, и даже больше. Белорусскому лидеру были оказаны высокие почести - в частности, сопровождение кортежем мотоциклистов, как встречали Александра Лукашенко в Улан-Баторе, бывает в редких случаях и только для самых дорогих и важных гостей.

Монголия для нас очень перспективный партнер! Там нас, наши компетенции и технологии ждут. Все это соответствует приоритетам нашей внешней политики. Мы работаем с теми странами, где есть обоюдные интерес и выгода. Для старта (все-таки визит первый) глава белорусского государства предложил определить 2-3 проекта. Они уже есть, и даже больше. Монголия сейчас переживает не самый простой период - впереди парламентские выборы. Острый политический момент и, как это бывает в период кампаний, мнения звучат разные. Тем более в Монголии общество неоднородное. Как реагируют в мире и конкретно в Улан-Баторе на визит Президента Беларуси Александру Лукашенко оперативно докладывали из разных источников. Белорусский лидер услышал все мнения и ответил, в том числе на шаблонные тезисы про СВО, агрессию и поддержку России.

Нынешний период для Монголии Лукашенко охарактеризовал как очень сложный, важный и переломный момент. Речь о предстоящих парламентских выборах. "Вы обладаете колоссальными ресурсами, огромными богатствами. Это ваше великое благо. Но это благо нужно сберечь, защитить. Потому что мир сегодня ошалел. Уважают только силу. И чтобы существовать в этом бешеном мире, нужно быть сильным. Я от всей души желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и сделать монгольский народ заслуженно богатым и великим, - сказал Президент. - Великий Чингисхан, перед которым вы преклоняетесь, и заслуженно, потому что у вас великая история, всегда учил: чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело. А власть должна быть жесткой, твердой, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит".

В нескольких официальных и неформальных форматах у президентов было отведено много времени для общения как лично, так и с участием делегаций. Подписан солидный пакет документов - около 30. В их числе ряд коммерческих контрактов, межведомственных и межправительственных соглашений. Ключевой документ - договор о дружбе и сотрудничестве. Развивать взаимодействие будем интенсивнее в таких сферах, как сельское хозяйство, наука, образование, безопасность, туризм, правоохранительная деятельность. Итоги государственного визита Президента Беларуси в Монголию сегодня подвел министр иностранных дел нашей страны.

Государственный визит Президента Республики Беларусь в Монголию без преувеличения можно назвать историческим. Во-первых, это действительно первый визит главы белорусского государства в эту страну. А во-вторых, этот визит открывает качественно новый этап в развитии наших двухсторонних отношений. Этот визит планировался и готовился в русле нашей стратегии по развитию отношений со странами дальней дуги. Вы прекрасно знаете соответствующие поручения главы государства на этот счет. И на примере Монголии четко видно, как эта стратегия воплощается в жизнь. Многочасовое общение глав государств в рамках визита позволило в очень дружеской и доверительной манере обсудить весь комплекс двухсторонних отношений, обменяться мнениями по глобальным и региональным вопросам и самое главное - определить стратегию дальнейшего развития наших отношений. И тот пакет коммерческих контрактов и договоренностей, который был подписан на полях бизнес-форума, позволяет нам оценивать экономический эффект этого визита в среднесрочной перспективе в несколько десятков миллионов долларов США. А в долгосрочной перспективе в случае качественной совместной реализации всех проектов, я думаю, что этот цифра может быть существенно увеличена. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Беларусь и Монголия подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года

Во время визита подписана дорожная карта сотрудничества до 2026 года. Заложена капсула под строительство молочно-товарного комплекса. Мы передадим коллегам лучшие технологии. Вообще интерес к сфере АПК и к белорусскому опыту в обеспечении продовольственной безопасности у Монголии колоссальный, поэтому также была определена дорожная карта по сельскому хозяйству.

Страны договорились развивать межрегиональное сотрудничество. Безусловно, сейчас предстоит большая работа по реализации всех договоренностей, на которые вышли в рамках визита. Александр Лукашенко пригласил монгольского коллегу посетить с ответным визитом Беларусь. Это будет отличная возможность провести ревизию работы правительств - посмотреть, как выполнены поручения, и в целом оценить динамику сотрудничества.

Лукашенко посетил с рабочим визитом Иркутск

График главы белорусского государства крайне насыщенный и напряженный. Сразу из Монголии борт номер один вылетел в Иркутск, где также состоялись обстоятельные переговоры с руководством региона. Насколько здесь настроены на результат и в целом отношение прослеживается сразу - что называется, с порога. А встречали нашего Президента в Иркутске очень тепло - по-домашнему. Местные жители выходили поприветствовать, просили сфотографироваться. Президент был просто нарасхват. Александр Лукашенко посетил авиастроительный завод и воочию оценил работу по импортозамещению.