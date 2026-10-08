Экономика, безопасность и социальное развитие - что на повестке саммита СНГ в Туркменистане

В Туркменистане пройдет саммит СНГ. С рабочим визитом в эту страну направился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На встрече глав государств прозвучит позиция Беларуси по тому, что сегодня выходит на первый план для Содружества - усиление экономических контактов, безопасность, взаимодействие в гуманитарной сфере. Важно не потерять общий рынок. Планируется подписание пакета документов по итогам переговоров.

Свое участие подтвердили лидеры 9 государств. Помимо Беларуси и хозяина встречи - Туркменистана - это Россия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения. Молдова уже давно выходит из объединения - в 2027 году окончательно.

35 лет назад СНГ создавалась как структура для цивилизованного развода советских республик. Эксперты сегодня называют СНГ "организацией уважения" - присутствие в ней не обязывает, а скорее многое показывает.

Сегодня это платформа, где страны могут сотрудничать не в ущерб национальным интересам. Президент Беларуси всегда был мотором интеграции, призывая коллег не расходиться по национальным квартирам.

Экономика и конкуренция лежат в основе многих, если не всех, современных конфликтов. Чтобы выстоять в этой борьбе, нужно укреплять торговлю, иметь общие проекты и производственную кооперацию.

Важный момент, который прозвучал буквально несколько дней назад от Президента премьерам Евразийского союза, - как важно не потерять общий рынок. Экономика - это главное, без нее ничего не будет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров, в первую очередь, друг в друге и максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем".

В 2026 году экономика стран Содружества показывает рост

Не без удовольствия Генсек СНГ накануне отмечал, что экономика стран Содружества растет, пусть у всех и по-разному. 7 октября прошли консультации министров иностранных дел СНГ. Они готовили вопросы трансграничного сотрудничества, которые должны учитывать миграционные риски, а также вопросы гуманитарного характера и актуальные моменты по безопасности, в том числе и в информационной сфере.

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"СНГ может очень резко превратиться в тот союз, который будет наполнен совсем другим смыслом. Будет реализация той самой платформы на примере Союзного государства России и Беларуси по реинтеграции постсоветского пространства. Я очень надеюсь, что на предстоящем саммите и руководители и России, и Беларуси, и других государств СНГ будут в той или иной форме ставить вопрос о том, что Содружество Независимых Государств - это не просто бракоразводная форма. СНГ - это потенциал и возможность для того, чтобы Центральная Евразия вновь наполнилась статусом и силой, возглавила то самое мировое большинство".

В 2026 году впервые в качестве гостя приглашен Иран - формат "СНГ+" получается на практике.

Туркменский саммит СНГ еще приурочен и к юбилейной дате организации - в этом году СНГ исполняется 35 лет. Ожидается заявление лидеров на этот счет.

В повестке есть темы социального развития и качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.