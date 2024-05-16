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Экс-калиновец задержан за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере - подробности в проекте "Ремарка"
Юрий Горупа с позывным Хмель - контуженный экс-калиновец. В конце января задержан за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. При нем 300 граммов альфа-PVP. Это синтетический психостимулятор, вызывающий сильнейшую зависимость. Он покинул полк еще в 2022 году и перешел во второй интернациональный легион ВСУ. А еще он заядлый алкоголик, чего только не употреблял во время нахождения в рядах полка. Впрочем, сейчас все силы уходят на то, чтобы на халяву получить те же медикаменты, еду, боеприпасы, а еще и лишнее авто себе прикарманить. Наши люди предложили Молодову коррупционную схему и тот согласился, что в принципе нас не удивило. Тема такая: нелегально перевезти 6 машин без документов из Варшавы для нужд полка. Это грузовые бусы, пикапы, при этом половину вернуть в качестве отката.
Артем Молодов, боевик экстремистского формирования:
Коррупция - лакмусовая бумажка всей этой истории. Артем, Вы бы не были таким доверчивым и мнимым и рот бы держали на замке. Западное финансирование - дело тонкое, сегодня есть, завтра нет. В один момент попросту не будет с кем деньги пилить и с кем конкурировать за место под европейским солнцем.
Подробнее про коррупционные схемы смотрите в
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