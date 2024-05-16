Экс-калиновец задержан за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере - подробности в проекте "Ремарка"

Юрий Горупа с позывным Хмель - контуженный экс-калиновец. В конце января задержан за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. При нем 300 граммов альфа-PVP. Это синтетический психостимулятор, вызывающий сильнейшую зависимость. Он покинул полк еще в 2022 году и перешел во второй интернациональный легион ВСУ. А еще он заядлый алкоголик, чего только не употреблял во время нахождения в рядах полка. Впрочем, сейчас все силы уходят на то, чтобы на халяву получить те же медикаменты, еду, боеприпасы, а еще и лишнее авто себе прикарманить. Наши люди предложили Молодову коррупционную схему и тот согласился, что в принципе нас не удивило. Тема такая: нелегально перевезти 6 машин без документов из Варшавы для нужд полка. Это грузовые бусы, пикапы, при этом половину вернуть в качестве отката.