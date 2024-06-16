Экс-кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент рассказала, что такое их "свобода слова"

Если ты проходишь в Европарламент, ты не можешь влиять на что-то конкретное в Латвии, но ты можешь с трибуны рассказать всем правду, которая происходит в нашей стране, если мы пришли и рассказали, что да как, то уже никто не может отвертеться. Все, что в парламенте, все под протоколом, это не так, что сказали и забыли и это куда-то пропало. Было очень важно объяснить, что мы против очень многих вещей: зеленый курс, против договора о пандемии (он забирал у нас полностью полномочия как у суверенного государства), полная цензура. Какая свобода слова? Мне так и сказали наши правящие, какая свобода слова, здесь нет свободы слова, а то тюрьма.

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент X созыва