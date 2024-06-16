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Экс-кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент рассказала, что такое их "свобода слова"
В Латвии обида народа на правительство велика: явка на выборах в Европарламент составила чуть более трети от общего числа жителей, обладающих правом голоса. О своих мотивациях участия в выборах рассказала Ольга Чернявская, экс-кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент на выборах 2024 года в "Актуальном интервью".
Если ты проходишь в Европарламент, ты не можешь влиять на что-то конкретное в Латвии, но ты можешь с трибуны рассказать всем правду, которая происходит в нашей стране, если мы пришли и рассказали, что да как, то уже никто не может отвертеться. Все, что в парламенте, все под протоколом, это не так, что сказали и забыли и это куда-то пропало. Было очень важно объяснить, что мы против очень многих вещей: зеленый курс, против договора о пандемии (он забирал у нас полностью полномочия как у суверенного государства), полная цензура. Какая свобода слова? Мне так и сказали наши правящие, какая свобода слова, здесь нет свободы слова, а то тюрьма.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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