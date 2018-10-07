Интервью с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил в общей дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В числе ключевых задач современного мира глава внешнеполитического ведомства назвал развитие глобализации, которое учитывало бы интересы всех. В связи с этим Минск выступает за необходимость построения справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры в мире.

Дипломат привлек внимание к цифровым технологиям, которые представляют новейший потенциал для достижения Целей устойчивого развития, к необходимости коллективного противодействия глобальной угрозе терроризма, а также к инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности.