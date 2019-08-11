Эксклюзивное интервью "Главного эфира". Фиона Гибб

Как раз о Европейской стабильности, а еще - миротворческих усилиях нашей страны, ожиданиях от Брексита, туризме и о том, как смотрят на Беларусь британцы и что видят, мы спросили Посла Соединенного Королевства Фионну Гибб. Да,ее миссия в нашей стране завершается, но тот большой интерес, что есть у Великобритании к Беларуси, остается и продолжает расти. Эксклюзивное интервью "Главного эфира".



