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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Минск стал хабом международной дипломатии

Напомним, провести очередную встречу в нашей стране предложило руководство Мюнхенской конференции по безопасности. И именно председателя конференции - признанного эксперта в области безопасности - мы также расспросили о впечатлениях. Вольфганг Ишингер - о хабе международной дипломатии, встрече у Президента и отношении к минским договоренностям. Эксклюзивно в "Главном эфире". Прямо сейчас.  

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