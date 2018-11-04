Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Минск стал хабом международной дипломатии

Напомним, провести очередную встречу в нашей стране предложило руководство Мюнхенской конференции по безопасности. И именно председателя конференции - признанного эксперта в области безопасности - мы также расспросили о впечатлениях. Вольфганг Ишингер - о хабе международной дипломатии, встрече у Президента и отношении к минским договоренностям. Эксклюзивно в "Главном эфире". Прямо сейчас.