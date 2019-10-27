Эксклюзивное интервью президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса

Да, "теплота" - это слово, которое отлично характеризует и то, как принимали кубинскую делегацию в Минске, и в целом взаимоотношения между странами. Конечно, линия Минск - Гавана - это дружба, взаимопонимание и доверие. Кстати, акцент на том, что Мигель Диас-Канель Бермудес после вступления в должность посетил Беларусь в числе первых стран, сделали не только журналисты, но и сам президент Кубы. Согласитесь, это о многом говорит.



С другой стороны, а как могло быть иначе? Ведь кроме обоюдной заинтересованности в сотрудничестве, есть и единство взглядов. Именно о них, а также об эмоциях, ориентирах и поддержке - наш корреспондент Анатолий Липецкий побеседовал с президентом Кубы. Эксклюзивное интервью - прямо сейчас.



