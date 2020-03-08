Эксклюзивное интервью с Валентиной Матвиенко

В преддверии 8 Марта белорусские женщины получали много комплиментов, теплых слов и, конечно, подарки. Вот и на неделе дамы, которые побывали во Дворце Независимости, не ушли без памятных презентов. В их числе давний друг Беларуси, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



В апреле прошлого года, накануне ее юбилея, Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом Франциска Скорины. Что называется, эта награда ждала лучшего момента, спикер давно не была в Минске. Так что накануне весеннего праздника получилось вдвойне символично.







Совет Федерации уже много лет является проводником в развитии отношений нашей страны с регионами России. Одна из результативных форм такого сотрудничества - Форум регионов двух стран. Седьмой по счету состоится осенью в Минске.



В знаковый для Беларуси и России год этот форум посвятят именно историческому наследию Великой Победы. Очень символично. Кстати, символичное место для разговора со спикером Совета Федерации России выбрала и наш обозреватель Наталья Бреус. Говорили не только о появляющихся спекуляциях на тему памяти, но и белорусско-российском диалоге (видео).



