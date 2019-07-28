Эксклюзивное интервью с вице-премьером - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом

Белорусское государство готово сотрудничать со всеми политиками, кто не выстраивает отношения по двойным стандартам. Надежных партнеров у Беларуси немало по миру. К примеру, Сирия. Беларусь с первых дней конфликта в исламской республике была на стороне сирийского народа - это заявил наш Президент на встрече с вице-премьером - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом. Да, ситуация в Сирии остается напряженной, но интенсивность контактов необходимо восстанавливать. Наша страна готова всячески участвовать в возрождении сирийской экономики, будет продолжена и реализация программ по оздоровлению сирийских детей. Работая сообща, можно добиться многого. Главное: закрытых тем между Минском и Дамаском нет. Какова реальная ситуация в Сирии, на каком этапе находится белорусско-сирийское взаимодействие и что, кроме военного противостояния, включает в себя борьба с терроризмом? Эксклюзивное интервью главы внешнеполитического ведомства Сирии - прямо сейчас (видео).