Эксклюзивное интервью третьего президента Украины смотрите в субботу после "Панорамы"

С какими проблемами столкнулась Украина после Евромайдана, есть ли альтернатива минским соглашениям, как будут складываться отношения с соседями? Самые острые вопросы, неожиданные оценки и откровенные признания - в эксклюзивном интервью третьего президента Украины Агентству теленовостей в субботу после "Панорамы".