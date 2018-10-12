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Эксклюзивное интервью третьего президента Украины смотрите в субботу после "Панорамы"

С какими проблемами столкнулась Украина после Евромайдана, есть ли альтернатива минским соглашениям, как будут складываться отношения с соседями? Самые острые вопросы, неожиданные оценки и откровенные признания - в эксклюзивном интервью третьего президента Украины Агентству теленовостей в субботу после "Панорамы".

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