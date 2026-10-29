Эксперт: Беларусь в очередной раз подтвердила статус стабильной гуманитарной площадки

Участие Беларуси в гуманитарной операции в Алешках отражает стремление страны содействовать мирному урегулированию и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Послушаем мнение эксперта.

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований по Брестской области:

"Беларусь обеспечила работу обеих делегаций, их совместное пребывание в Гомеле и вылет к месту проведения операции. Таким образом, Республика Беларусь в очередной раз подтвердила свой статус фактически единственной стабильно действующей гуманитарной площадки в зоне проведения специальной военной операции. На нашей территории происходит обмен пленными. На нашей территории воссоединяются российско-украинские семьи. На нашей территории происходит обмен ранеными. Республика Беларусь заявляла и продолжает заявлять о том, что мы являемся сторонниками мирного разрешения конфликта и готовы сделать для этого все необходимое. Мы готовы стать переговорной площадкой для заключения долгосрочного и стабильного мира".